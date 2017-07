Facebook

Tour, straordinario Aru: trionfa in salita Un ciclone tricolore travolge il Tour de France: è Fabio Aru, che trionfa a braccia alzate, in solitaria, a La Planche des Belles Filles, quinta tappa, la prima con arrivo in salita. Con uno scatto maestoso negli ultimi 2,4 km e arriva davanti a Daniel Martin (+16") e a Chris Froome (+20") che strappa la maglia gialla di leader al compagno nel Team Sky Geraint Thomas. >