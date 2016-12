Facebook

Tour, pioggia e grandine sui corridori Tom Dumolin trionfa sotto la grandine nella 9a tappa del Tour de France di 184 chilometri da Vielha Val d'Aran a Andorra Arcalis. L'olandese del Team Giant – Alpecin vince in solitaria la frazione regina dei Pirenei. Secondo Rui Costa, terzo Rafal Majka. Froome mantiene saldamente la maglia gialla chiudendo a 6'35" dall'olandese insieme a Yates e Quintana. Aru va in crisi e perde un minuto dal leader della Sky. Ritiro per Alberto Contador. >