Tour, Froome torna in giallo La maglia gialla del Tour de France ritorna sulle spalle di Chris Froome. All’arrivo della quattordicesima tappa, la Blagnac-Rodez, a vincere è Michael Matthews. L’australiano del Team Sunweb batte in volata Avermaet e Boasson Hagen, con l’inglese del Team Sky ad un secondo di distanza. Grande delusione per Fabio Aru, giunto sul traguardo 25" dopo il rivale. L’azzurro dell’Astana, in classifica generale, ha ora un ritardo di 19". >