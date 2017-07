Tour de France: un ombrellone in strada, i ciclisti lo evitano

Marcel Kittel vince la settima tappa del Tour de France, battendo al fotofinish Boasson Hagen, completa il podio Matthews. Il corridore tedesco è riuscito a recuperare negli ultimi 200 metri e a passare per primo sul traguardo di Nuits Saint Georges, conquistando così la terza vittoria in questa edizione. In classifica generale non cambia nulla, Froome conserva la maglia gialla con un vantaggio di 12" sul compagno di squadra Thomas e 14" su Aru.