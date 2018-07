Facebook

Tour de France, protesta dei contadini: gruppo bloccato, partono i lacrimogeni A 190 chilometri dall'arrivo della 16/a tappa del Tour de France di ciclismo, in corso fra Carcassonne e Bagnéres de Luchon e lunga 218 chilometri, una protesta di sedicenti agricoltori ha fermato la corsa. È dovuta intervenire la gendermerie per disperdere i manifestanti, che avevano occupato la sede stradale con delle balle di paglia. Uno di loro sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine. Non si riesce bene a capire il motivo della protesta. I corridori, dopo alcuni minuti di caos, si sono accodati all'auto del direttore di corsa, Christian Prudhomme, quindi hanno ripreso il cammino liberamente dopo esserci ricompattati. Secondo notizie giunte dalla corsa i poliziotti hanno usato anche gas lacrimogeni per disperdere i facinorosi. La corsa è stata neutralizzata per 3 chilometri.

