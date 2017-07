Facebook

Tour de France, Aru in maglia gialla Fabio Aru è la nuova maglia gialla del Tour de France; niente da fare per Froome, che è giunto settimo a 22". Ora in classifica generale il britannico della Sky ha uno svantaggio di 6" sull'italiano dell'Astana. Romain Bardet vince la dodicesima tappa della Grande Boucle, la Pau-Peyragudes, battendo in volata nella rampa finale Rigoberto Uran e Fabio Aru; per il corridore francese questa è la sua terza vittoria in carriera al Tour. >