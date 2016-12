Facebook

Tour de France: 10ª tappa a Matthews Michael Matthews fa sua la decima tappa del Tour de France 2016, la prima dopo il giorno di riposo. In una giornata segnata da una lunga fuga, l'australiano della Orica GreenEdge centra il suo primo successo in carriera alla Grande Boucle superando allo sprint Sagan e Boasson Hagen. Il gruppo arriva al traguardo con oltre 9 minuti di ritardo: giornata tranquilla per Chris Froome che conserva la maglia gialla. >