Tour, crono a Dumoulin nel giorno del silenzio Tom Dumoulin ha vinto la 13ma tappa del Tour de France, una cronometro di 37,5 km da Bourg Saint Ande'ol a La Caverne du Pont. L'olandese della TGA si e' imposto in 50'15" davanti alla maglia gialla Chris Froome (Sky) a 1'03", sempre piu' leader della corsa, al portoghese Nelson Oliveira (Movistar) a 1'31" e al francese Jerome Coppel (Cofidis) a 1'35". Per i tragici fatti di Nizza cambia anche il protocollo per le premiazioni: tutti i titolari di maglia saliranno insieme sul palco, senza sponsor e senza musica >