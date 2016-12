Facebook

Tour 2016, 20a tappa: trionfa Izaguirre, Froome fa festa A regalare la prima vittoria alla Spagna in questo Tour de France è il basco della Movistar Jon Izaguirre che si impone in solitaria nella 20esima e penultima tappa, di 146,5 chilometri da Megeve a Morzine. Secondo il colombiano Jarlinson Pantano Gomez che precede un ottimo Vincenzo Nibali, terzo al traguardo. In attesa della passerella finale di domani a Parigi, Chris Froome mantiene la maglia gialla e può festeggiare la sua terza Grande Boucle. >