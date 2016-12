Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Tour 2016, 15a tappa: trionfa Pantano Ad Andorra arrivò con l'ombrello in mano per ripararsi dalla grandine, ma sul traguardo di Culoz transita con le braccia al cielo: Jarlinson Pantano trionfa nella quindicesima tappa del Tour de France, bruciando allo sprint Rafal Majka e staccando di una manciata di secondi la coppia Vuillermoz-Reichenbach. Aru ci prova, ma la frazione alpina non cambia la classifica: il Team Sky controlla, Froome conserva la maglia gialla senza problemi. >