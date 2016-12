Facebook

Tour 2015, Rodriguez vince la 12.a tappa: le foto E' uno strepitoso 'Purito' Rodriguez a trionfare nella 12esima tappa del Tour de France: lo spagnolo arriva in solitaria a Plateau de Beille, aggiudicandosi la terza e ultima frazione pirenaica. Secondo successo per lui in questa Grande Boucle, dopo quello al Muro di Huy. Fuglsang chiude secondo a 1'13", mentre Bardet completa il podio, a 1'48". Nessun problema per Froome, capace di rispondere senza problemi agli scatti di Quintana e Valverde. >