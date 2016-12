Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Tour, 19.ma tappa: vince Bardet, Froome guerriero E' di Roman Bardet la prima vittoria francese in questo Tour de France. Il giovane talento della AG2R si impone in solitaria nella durissima 19esima tappa, 146 km con arrivo a Saint Gervais sul Monte Bianco, e si porta virtualmente sul podio della Grande Boucle. Giornata difficile per Chris Froome che cade in discesa e perde una decina di secondi da Quintana ma conserva agevolmente la maglia gialla. >