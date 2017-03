Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Tirreno-Adriatico, trionfa Quintana Il colombiano Nairo Quintana ha vinto la 52esima edizione della Tirreno-Adriatico. Per il ventisettenne ciclista della Movistar si tratta del secondo successo nella corsa dei due mari dopo quello del 2015. Sul podio di San Benedetto del Tronto l'australiano Dennis Rohan ed il francese Thibaut Pinot. L'ultima tappa, la crono di San Benedetto del Tronto di 10 km e' stata vinta da proprio da Dennis in 11`18" alla media di 53,097 Kmh. Clamoroso incidente rischiato da Peter Sagan. Il campione del mondo, durante la sua prova, e' stato costretto a una escursione fuori carreggiata perche' una persona con il cane ha attraversato la strada mentre sopraggiungeva in velocita'. >