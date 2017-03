Facebook

Tirreno-Adriatico: Moscon, che caduta Che spavento per Gianni Moscon nel corso della cronosquadre, la prima tappa della Tirreno-Adriatico. Il ciclista del Team Sky è caduto rovinosamente dopo che la ruota anteriore si è lettaralmente spezzata in due. Per fortuna nessuna grave conseguenza fisica per l'italiano. La vittoria è andata alla Bmc.

