Tirreno-Adriatico, Kittel vince in volata a Fano Il tedesco della Katusha-Alpecin Marcel Kittel ha vinto in volata la sesta tappa della Tirreno-Adriatico, la Numana-Fano di 153 km. Kittel, al secondo successo in questa edizione, ha preceduto il campione del mondo, Peter Sagan, e l'argentino Maximiliano Ariel Richeze. Quarto posto per Sacha Modolo, migliore degli italiani. In classifica generale il polacco Michal Kwiatkowski (Team Sky) resta in maglia azzurra. >