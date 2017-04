Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Scarponi, l'ultimo saluto Si sono presentati in migliaia per dare l'ultimo saluto a Michele Scarponi, il clicsta vittima di un incidente stradale mentre si allenava con la sua bici. Al campo di Filottrano si sono svolti i funerali con oltre 5mila persone, tra cui la squadra dell'Astana e personaggi dello sport come l'iridato Peter Sagan, il presidente della Federciclismo Renato Di Rocco, ma anche l'allenatore Roberto Mancini. Applausi all'arrivo del feretro, poi tante lacrime. >