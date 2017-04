Facebook

Scarponi, in centinaia alla camera ardente In centinaia per salutare Michele Scarponi. Fino all'una di ieri notte e già dalle 6,30 di questa mattina, non si è arrestata l'affluenza al Palazzetto dello Sport di Filottrano, Ancona, dove è stata allestita la camera ardente del ciclista 37enne travolto e ucciso da un furgone in un incidente stradale. Presenti, oltre ai familiari che hanno chiesto un momento di privacy, vecchi compagni di squadra e il Fan Club del campione marchigiano. >