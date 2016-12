Facebook

Sagan, matrimonio da re con la bella Katarina Il ciclista slovacco campione del mondo è convolato a nozze con la fidanzata storica Katarina Smolkova a Dolny Kubin, in Slovacchia. Matrimonio davvero particolare per Sagan, che si è presentato in chiesa a bordo di una Trabant. Ha preso parte ai rituali tipici della tradizione slovacca, con il taglio del tronco prima di partecipare alla cerimonia. Grande stupore ha suscitato anche l'abito di Sagan. >