Sagan, immenso campione: iridato bis Peter Sagan si conferma Campione del Mondo di ciclismo su strada bissando nell'inferno di Doha (in Qatar) il successo ottenuto lo scorso anno a Richmond. Lo slovacco si impone con una volata da autentico fuoriclasse davanti al britannico Mark Cavendish (argento) e al belga Tom Boonen (bronzo). Quinto posto per il campione italiano in carica, Giacomo Nizzolo, preceduto sul traguardo dall'australiano Michael Matthews, quarto. >