Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sagan dal Papa: gli regala una bicicletta Giornata speciale per Peter Sagan. Il ciclista slovacco tre volte campione del mondo ha incontrato in Vaticano Papa Francesco. Accompagnato dalla moglie Katarina, Sagan ha stretto la mano al Pontefice al quale ha poi regalato una bicicletta con i colori bianco e giallo, quelli della Santa Sede, con la scritta "Francesco". Lo scorso settembre a Bergen, in Norvegia, Sagan è diventato il primo corridore della storia a vincere tre mondiali consecutivi, e ognuno in un continente diverso. >