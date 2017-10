Facebook

Red Hook Criterium, Viganò campione a Milano Oltre 10mila persone hanno celebrato l’ultima gara del campionato del mondo Rockstar Red Hook Criterium, che dopo le tappe di Brooklyn, Londra e Barcellona si è concluso a Milano, con il pubblico delle grande occasioni. Due ali di folla hanno fatto da cornice alle gesta degli atleti, che hanno animato la gara di bici a scatto fisso grazie ad un vero e proprio crescendo di emozioni, culminate con la gara in notturna che ha celebrato i colori azzurri. Un ruolino di marcia impressionante quello del neo campione Davide Viganò (Team Cinelli Chrome), capace di collezionare due secondi e due quarti posti in quattro gare, mostrando una capacità di adattamento ai vari tracciati da vero campione. Questa incredibile condotta di gara ha concesso all’atleta brianzolo di far suo il campionato. Secondo in classifica mondiale l’altro italiano Filippo Fortin (Team Bahumer), a sole dieci lunghezze da Viganò. Una gara davvero entusiasmante quella corsa a Milano, vinta dallo spagnolo Ivan Cortina (Bharain Meridia), davanti all’italiano Alessandro Mariani (IRD Carrera S.C.) che hanno lasciato quasi trenta secondi di vuoto al gruppo guidato da Filippo Fortin (Team Bahumer), terzo. La gara femminile è stata vinta dall’italiana Maria Sperotto (Bepink Cogeas), davanti a Raphaele Lemieux (Ibike). Terza un’altra italiana, Elena Valentini (Brianza S.C.). (foto TORNANTI CC)

