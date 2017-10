Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Pirrone strepitosa, è la regina del ciclismo juniores I Mondiali di Bergen hanno una dominatrice assoluta: si chiama Elena Pirrone, ha 18 anni e tornerà in Italia con due medaglie d'oro. Dopo il successo nella cronometro la Pirrone ha letteralmente dominato anche la prova in linea femminile juniores, arrivando da sola a braccia alzate dopo un'azione meravigliosa. L'Italia esulta anche per Letizia Paternoster, che ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo. >