Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Pinot vince il Giro di Lombardia, battuto Nibali Thibaut Pinot ha vinto il Giro di Lombardia 2018. Il francese della Fdj ha sfruttato una crisi di Vincenzo Nibali a 13km dall'arrivo per giungere in solitaria sul traguardo di Como. Peccato per lo Squalo di Messina, in grande ripresa dopo l'infortunio, che ha animato la gara scattando sul Muro di Sormano quando mancavano ancora 50km. Nulla da fare per il campione del mondo Valverde che non ha mai lottato per la vittoria. >