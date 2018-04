Facebook

Parigi-Roubaix: arresto cardiaco per Goolaerts Paura per Michael Goolaerts alla Parigi-Roubaix. Il 23enne ciclista belga della Verandas Willems-Crelan è stato trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero dopo un arresto cardiaco. Secondo la tv olandese (NOS) e quella belga (Sporza) il 23enne si è accasciato al suolo mentre era in sella, nel settore n. 28 di pavè fra Viesly e Briastre. Il 23enne è stato subito soccorso e i medici gli anno effettuato un massaggio cardiaco ai margini della carreggiata. Massimo riserbo sulle sue condizioni attuali. >