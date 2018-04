Facebook

Panini: le figurine del Giro d'Italia Torna la raccolta Panini sulla Corsa Rosa. Dopo il grande successo dello scorso anno, uscirà in edicola domani 13 aprile in edicola “Panini Giro d’Italia 101”, la nuovissima collezione ufficiale di figurine e card sui team ed i protagonisti della famosa competizione ciclistica, che partirà da Gerusalemme il prossimo 4 maggio e che attraverserà la Penisola in 21 tappe da sud a nord arrivando a Roma domenica 27 maggio. Realizzata su licenza di RCS Sport e in collaborazione con “La Gazzetta dello Sport”, la raccolta è articolata in 395 figurine adesive e 73 card: le figurine potranno essere incollate in un coloratissimo album da 72 pagine, ricco di informazioni e statistiche sulla storia della Corsa Rosa e sull’edizione 2018, mentre alle card è dedicato un astuccio-contenitore. La copertina dell’album ritrae l’immagine festosa del vincitore del Giro d’Italia, di spalle mentre alza il “Trofeo Senza Fine” al cielo, circondato dalle figurine di alcuni dei corridori che si daranno battaglia per diventare il nuovo eroe che si vestirà di Rosa nella cornice dei Fori Imperiali.



La raccolta “Panini Giro d’Italia 101” è una vera e propria guida al Giro 2018 in stile-Panini: ad ognuno dei 22 team ai nastri di partenza sono dedicate due pagine che ospitano le figurine di 14 corridori e della squadra schierata realizzate con una verniciatura lucida. Le figurine dei corridori sono una vera e propria “carta d’identità” riferita al Giro: contengono infatti, oltre al nome e all’immagine dell’atleta con indosso la maglia ufficiale del team, anche i principali dati personali (altezza, peso, data di nascita e nazionalità) ed una serie di ulteriori statistiche relative alla Corsa Rosa (anno di debutto al Giro, numero di partecipazioni e miglior piazzamento). Sempre più ricche anche le card della collezione, dedicate a tutte le tappe, alle maglie delle squadre e, come grande novità di questa edizione 2018, anche alle biciclette ufficiali dei team in gara, complete di scheda tecnica sui componenti.



L’album della collezione “Panini Giro d’Italia 101” contiene poi diverse sezioni speciali: si parte dai numeri, dai record storici e dal percorso del Giro d’Italia 2018, con tante informazioni storiche e statistiche su questa edizione della manifestazione; si arriva poi a celebrare gli “Uomini che fecero l’impresa”, attraverso figurine speciali che riproducono le copertine storiche de “La Gazzetta dello Sport” dedicate alle gesta di campioni come Coppi, Bartali, Pantani e altri ancora, fino ad arrivare ai trionfi in salita dello “Squalo” Nibali, proprio nelle ultime edizioni della Corsa Rosa; segue la sezione “Giro d’Italia Hall of Fame”, che rende omaggio in figurine ad alcuni leggendari vincitori della storia del Giro, che ogni anno dal 2012 ricevono il Trofeo Senza Fine, da Merckx a Gimondi, passando per Moser fino ad arrivare al grande navarro Miguel Indurain, dominatore delle edizioni 1992 e 1993, premiato a Milano proprio lo scorso 5 aprile ed inserito così nell’olimpo della Corsa Rosa. Confermata poi la sezione “Giro d’Italia: Il Film”, in cui potranno essere collocate ben 16 figurine extra sugli eventi salienti della corsa che saranno distribuite in 2 bustine speciali abbinate a “SportWeek” de “La Gazzetta dello Sport” (le uscite sono previste per il 26 maggio e il 16 giugno). La raccolta prevede anche un grande concorso a premi con in palio una “Maglia Rosa Castelli” del Giro d’Italia 2018 al giorno: tra tutti i collezionisti che spediranno a Panini 10 bustine vuote della collezione, infatti, saranno estratti 87 fortunati vincitori che potranno aggiudicarsi il simbolo supremo del trionfo.



“Siamo particolarmente orgogliosi di questa collezione che, con la storica edizione dedicata al Centesimo Giro, ha coinvolto tantissimi fan del ciclismo, non solo italiani, in una passione collettiva, che si è manifestata anche lungo le strade della Corsa Rosa”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia della Panini. “Il Giro d’Italia è un patrimonio del nostro Paese ed oggi rientra tra le manifestazioni più importanti dell’intero anno sportivo: per il Giro 101 abbiamo quindi pensato ad arricchire la collezione con nuovi contenuti, che speriamo incontrino ancora il gradimento degli appassionati”.



“Le figurine Panini dedicate alla scorsa edizione sono state un successo tale da contagiare gran parte degli stessi corridori”, ha sottolineato Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia. “È divertente vederli approfittare dei momenti di riposo per scambiarle tra di loro, con lo staff del Giro e gli stessi tifosi, così come è stato emozionante in qualche caso aiutarli a ‘trovarsi’ in figurina. Il prossimo sarà un grande Giro e non vediamo l’ora di cominciare la nuova collezione Panini”.



La raccolta “Panini Giro d’Italia 101” sarà in vendita da domani in tutte le edicole. Una bustina costa 1 euro e contiene 1 card e 5 figurine (1 in più dello scorso anno). Disponibile anche lo “Starter Pack” al prezzo di 4,90 euro, contenente 1 album + 25 figurine + 5 card + 1 astuccio porta card. Una copia dell’album “Panini Giro d’Italia 101” sarà distribuita in omaggio con “La Gazzetta dello Sport” di giovedì 19 aprile prossimo, mentre sabato 28 aprile con “La Gazzetta dello Sport” e “SportWeek” sarà distribuita gratuitamente una bustina di figurine+card della collezione.

