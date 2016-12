Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nibali va in Ferrari: visita a Maranello Vincenzo Nibali in visita alla sede della Ferrari. Il campione di ciclismo dell'Astana ha posato con la sua maglia gialla sulla F12tdf, la nuova vettura dedicata al Tour de France: "Questa serie speciale è incredibile, la sua linea è scolpita nel vento e il motore stupisce per le sue prestazioni. Il nome, poi, non poteva non far breccia nel cuore di un ciclista..." >