Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nibali, lo squalo è tornato Sulle Alpi il siciliano stacca Quintana e Froome e si avvicina al podio. "E' stata una grande sofferenza, ma questa era una tappa importante. Questa vittoria la dedico alla mia famiglia e ai tanti tifosi che mi sono stati vicini dopo una prima settimana nera. Ho sentito forte anche l'affetto dei francesi". Così Vincenzo Nibali dopo la vittoria A La Toussuire nella 19a tappa del Tour de France, la prima in questa edizione. "Sulla Croix de Fer volevamo rendere la corsa dura - ha affermato Nibali -, la squadra ha fatto il ritmo e devo ringraziare tutti. L'obiettivo era cercare una fuga ma l'andatura era alta e non c'era tanto spazio". "Domani c'è l'Alpe d'Huez, speriamo di uscirne bene - ha concluso -, per la classifica è più dura". >