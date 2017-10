Facebook

Mondiali ciclismo, il Team Sunweb domina le cronosquadre I mondiali di ciclismo di Bergen (Norvegia) si sono aperti nel segno del team Sunweb capace di vincere sia la cronosquadre maschile che quella femminile. Tra gli uomini Dumoulin e compagni hanno stampato il tempo di 47’50”42, battendo la Bmc di 8”29. Bronzo per il Team Sky di Froome. In mattinata, la cronosquadre donne è andata sempre alla Sunweb; argento ad un altro team olandese, la Boels Dolmans per 12", bronzo per la tedesca Cervelo Bigla. >