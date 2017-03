Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Milano-Sanremo: trionfa Kwiatkowski E' Michal Kwiatkowski il vincitore della Milano-Sanremo 2017! Il polacco del Team Sky la spunta al fotofinish sul traguardo di via Roma beffando il campione del mondo Peter Sagan, secondo, e il francese Julian Alaphilippe, terzo. Grande rammarico per Sagan, il grande favorito della vigilia, che dà spettacolo e spacca la corsa sul Poggio portandosi dietro i due avversari, ma poi deve arrendersi in volata. >