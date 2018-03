Facebook

Milano-Sanremo, spaventosa caduta per Mark Cavendish: costola fratturata Impressionante salto mortale di Mark Cavendish, a una decina di chilometri dalla fine della Milano-Sanremo. Il corridore inglese, già finito a terra altre due volte nel corso dell'attuale stagione (con frattura di una costola alla Tirreno-Adriatico), ha centrato in pieno uno spartitraffico, dopo che un corridore che lo precedeva si è spostato all'improvviso.



GLI AGGIORNAMENTI MEDICI

In serata sono arrivati gli aggiornamenti sulle condizioni del britannico: altra frattura costale dalla stessa parte interessata dopo la caduta nella Tirreno-Adriatico, abrasioni e un problema ai legamenti della caviglia.



>