Martin cala il poker Tony Martin cala il poker! "Panzerwagen", questo il suo soprannome, vince la cronometro individuale maschile ai Mondiali di ciclismo di Doha, in Qatar, e conquista la quarta medaglia d'oro in carriera nelle prove contro il tempo. Il tedesco della Etixx-Quick Step ha completato la prova in 44'42" e ha battuto il campione uscente Kiryienka, secondo, e lo spagnolo Castroviejo, terzo. Soltanto 22esimo Manuel Quinziato, unico italiano in gara. >