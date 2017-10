Facebook

Lutsenko, prima vittoria alla Vuelta Alexey Lutsenko (Astana) si aggiudica la quinta tappa della Vuelta, la Benicàssim-Alocossebre, transitando in solitaria sul traguardo dopo una fuga di oltre 150 chilometri, conquistando così la sua prima vittoria in un grande giro. Perde terreno Vincenzo Nibali, che nel primo arrivo in salita della corsa spagnola, concede 26" al leader della corsa a tappe Chris Froome. Leggermente meglio Fabio Aru, che perde solo 11" dalla maglia rossa. >