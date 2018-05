Facebook

Le tappe del Giro d'Italia 2018: le altimetrie Un Giro nella storia che farà storia, anzi che è già storia. Che questo sarà un Giro speciale lo abbiamo capito fin da quando è stata annunciata la partenza da Gerusalemme. L’edizione numero 101 è quella della ripartenza con sorpresa: per la prima volta un Grande Giro scatterà fuori dall’Europa per concludersi a Roma, come era accaduto soltanto 3 volte, nel 1911, nel 1950 e nel 2009. Un Giro ispirato all’equilibrio. Due sole cronometro individuali per meno di 45 chilometri complessivi e ben 8 arrivi in salita per bilanciare. >