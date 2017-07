Kittel il tris è al fotofinish

Primo bagno di folla per la Roma che ha incontrato i tifosi in piazza a Pinzolo. Il più acclamato tra i giocatori Diego Perotti che con il gol al Genoa ha regalato ai giallorossi la Champions diretta. E per la prima volta ha parlato in italiano anche il ds Monchi: "Voi siete la nostra forza, il segreto sarà camminare insieme". Poi è stato il turno del tecnico Di Francesco: "Venire qui il mio sogno nel cassetto, il secondo è vincere qualcosa". Tanti gli applausi, ma i cori sono stati tutti per il grande assente Francesco Totti.