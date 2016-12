Facebook

Intxausti trionfa sulla salita di Campitello Maltese Lo spagnolo della Movistar si aggiudica l'ottava tappa del Giro d'Italia. Una tappa in salita che ha premiato gli scalatori. La fuga è partita a circa 60 km dall'arrivo, quando Intxausti e un'altra dozzina di corridori si sono involati verso la salita di Campitello Maltese, che li ha portati all'arrivo. Sul secondo gradino del podio è salito invece Mikel Landa, mentre è terzo posto per lo svizzero Sebastien Reichenbach.

Contador resta in maglia rosa, con 4 secondi di vantaggio sull'inseguitore italiano, Fabio Aru. >