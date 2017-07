Facebook

Il trionfo di Uran Rigoberto Uran vince la nona tappa del Tour de France 2017. Il colombiano della Cannondale-Drapac taglia per primo il traguardo di Chambery, precedendo al fotofinish Warren Barguil e Chris Froome. L'inglese del Team Sky resta in maglia gialla, ma perde il suo compagno di squadra Geraint Thomas, ritiratosi dalla competizione a causa di una caduta. Incidente anche per Richie Porter. Fabio Aru, quinto nella tappa odierna, insegue a 18''. >