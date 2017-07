Il Tour de France è pronto a partire

Marcel Kittel ha vinto la seconda tappa del Tour de France. All'arrivo di Liegi, il tedesco della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo dopo aver battuto in volata Demare, Greipel e Mark Cavendish. Chris Froome, invece, a 30 km dall’arrivo viene coinvolto in una maxi caduta. In classifica generale, non cambia nulla: Geraint Thomas, del Team Sky, resta in maglia gialla, con 5 secondi di vantaggio su Kueng e 6 su Kittel.