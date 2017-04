Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Il ciclismo piange Scarponi Una notizia tragica ha scosso il mondo del ciclismo e dello sport italiano. Michele Scarponi, 37 anni, ha perso la vita sabato mattina in un incidente stradale. Il corridore anconetano si è scontrato frontalmente con un camion mentre si allenava in bici alle porte di Filottrano, suo paese natale, ed è morto sul colpo. La notizia è stata confermata dal presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, in lacrime. Lo sfortunato corridore dell'Astana ha vinto il Giro del 2011 dopo la squalifica di Contador. >