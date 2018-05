Facebook

Giro, via con la crono Per la sua 101esima edizione il Giro d'Italia entra nella storia, diventando la prima grande corsa a tappe con una partenza al di fuori dei confini dell'Europa. Tutto pronto per il via della corsa rosa, che parte domani con una cronometro individuale per le strade di Gerusalemme, 9.7 km di grande suggestione. Da Fabio Sabatini a Tom Dumoulin, l'elenco dei partenti della cronometro individuale conta 176 atleti. Le squadre, 22, saranno formate da otto corridori e non nove, come avveniva in passato. Sabatini si muoverà alle 13,50 locali, quando in Italia saranno le 12,50. Al detentore del titolo, l'olandese Tom Dumoulin, il privilegio di partire per ultimo, alle 16,45. >