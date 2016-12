Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Giro, tris italiano a Pinerolo: super Trentin Fuochi d'artificio a Pinerolo. Matteo Trentin vince la 18esima tappa del Giro d'Italia, la più lunga in programma (244 chilometri con partenza da Muggiò): l'azzurro della Etixx-QuickStep beffa Moreno Moser (Cannondale) e il compagno di squadra Brambilla, con un clamoroso rientro negli ultimi 500 metri del percorso. Tutto invariato in classifica generale, con la maglia rosa Steven Kruijswijk in totale controllo anche sul muro di San Maurizio. >