Giro delle Fiandre: Gilbert epico Impresa d'altri tempi di Philippe Gilbert che vince per la prima volta in carriera il Giro delle Fiandre: il 34enne belga della Quick-Step Floors, scattato a oltre 50 chilometri dal traguardo, trionfa in solitaria a Oudenaarde facendo sua la Classica monumento. Corsa da dimenticare per Peter Sagan, caduto a 15 chilometri dalla fine mentre era lanciato all'inseguimento di Gilbert. Secondo Greg Van Avermaet, terzo Niki Terpstra. >