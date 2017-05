Facebook

Giro del Centenario, Nibali è pronto: le quote e i favoriti Quintana il faro, Nibali lo sfidante, Kruijswijk il terzo incomodo: questo lo scenario disegnato dalle quote SNAI per il 100/o o Giro d'Italia, al via venerdi' da Alghero. Il colombiano della Movistar, gia' vincitore nel 2014, e intenzionato a provare l' accoppiata Giro-Tour. Il suo secondo trionfo rosa vale due volte la scommessa. Per fare un raffronto, un anno fa Nibali, poi vincitore, era dato su SNAI a 2,50. il tris rosa dello 'Squalo', dopo i successi del 2013 e 2016, e' in lavagna a 6,00. Si puo' scommettere anche sul podio: Quintana e' a bassa quota, 1,30, Nibali nei primi tre posti si gioca a 1,85. Sulla lavagna si trova anche un testa a testa secco tra i due, a prescindere dal piazzamento degli altri: il colombiano e' favorito, a 1,37, il siciliano e' a 2,85. che lo scorso anno, cadendo in discesa dal Colle dell'Agnello, ha gettato alle ortiche un sogno rosa ormai molto concreto. L'olandese non avra' su di se' il peso della corsa e potra' inserirsi nelle pieghe delle azioni piu' importanti, proprio come ha fatto nel 2016: la sua prima affermazione al Giro si gioca a 8,00. Nutrito il plotoncino degli outsider: a 12 si trovano il francese Thibaut Pinot (3/o al Tour 2014) e il britannico Geraint Thomas, a cui il Team Sky affida per la prima volta il ruolo di capitano in una grande corsa a tappe. Poi, a 15, un terzetto gia' in luce al Giro negli anni scorsi: l'olandese Dumoulin, il russo Ilnur Zakarin e lo spagnolo Mikel Landa. Nibali a parte, il panorama italiano non e' dei migliori: Pozzovivo e' a 66, Rosa a 100, Formolo a 150. Un italiano sul podio? Il "si'" vale 1,80 ed e' legato quasi esclusivamente alle chance di Nibali, il "no" e' a 1,90 >