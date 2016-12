Facebook

Giro d'Italia, si parte: Aru sfida Contador E' stata ufficializza oggi la lista dei partenti. La gara prenderà il via domani sabato 9 maggio con la spettacolare crono-squadre sulla pista ciclabile della Riviera dei Fiori, da San Lorenzo a Mare a Sanremo, per concludersi domenica 31 maggio a Milano, durante l’Expo 2015. Sono 22 le squadre al via per un totale di 198 atleti: Alberto Contador il grande favorito. Assente Quintana, vincitore dell'anno scorso. >