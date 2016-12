Facebook

Giro d'Italia: Kittel sfreccia a Nijmegen Arriva in Olanda il primo urrà di Marcel Kittel. Il tedesco vince la seconda tappa del Giro d'Italia 2016, 190 chilometri da Arnhem a Nijmegen: percorso ideale per i velocisti, e il fenomeno della Etixx-Quickstep non si lascia sfuggire l'occasione di cogliere il terzo successo in carriera nella corsa rosa. Alle sue spalle si piazzano il francese Arnaud Demare (FDJ) e l'italiano Sacha Modolo (Lampre-Merida). >