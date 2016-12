Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Giro d'Italia, iniziati i preparativi ad Apeldoorn La città olandese ospiterà la prima tappa del giro d'Italia che inizierà domani. Per tre giorni la 99ª edizione del Giro d'Italia si svolgerà in terra d'Olanda, ad Apeldoorn, Arnhem e Numegen. Poi il trasferimento in Italia e la partenza da Catanzaro. Nella città di Apeldoorn fervono i preparativi per la festa: la città si è tinta di rosa e c'è grande attesa per l'arrivo della carovana. >