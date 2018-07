Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Giro d'Italia Handbike 2018, terza tappa: le foto più belle Continua il grande spettacolo sulle strade del Giro d'Italia Handbike. Sabato a Prato è andata in scena la terza tappa, che ha visto lo straordinario Christian Giagnoni dominare la corsa e chiudere gli 11 giri previsti in 1h01'12" a una media di 37,7 km/h. "E' stato bellissimo gareggiare sulle strade della mia Prato - le parole della maglia rosa -. Avere tutte le persone lì a tifare per me è stato emozionante e poi quando finisce nel migliore dei modi cosa volere di più... Il boato appena ho tagliato il traguardo rimarrà con me per tutta la vita". >