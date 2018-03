Facebook

Giro d'Italia Handbike 2018, svelata la nona edizione: le foto Si alza il sipario sul Giro d'Italia Handbike 2018, presentato ieri sera a Milano durante la serata di gala al Novotel di Linate. Una manifestazione itinerante unica al mondo nel suo genere. Una corsa leader a livello europeo, giunta quest'anno alla sua nona edizione. Si parte il 14 aprile da Abano Terme e si chiude il 14 ottobre a Torino. Sette tappe in tutto e milioni di emozioni garantite. "Se le gambe non funzionano, allora si usano le braccia - sottolinea a Sportmediaset.it Daniele Cassioli, 22 volte campione del mondo di sci nautico paralimpico e presentatore della serata con Fabio Pennella, presidente del Comitato organizzatore -. E' un messaggio che vale per tutti noi, sempre e comunque. Se qualcosa non va, se qualcosa ci penalizza, c'è sempre una via d'uscita. C'è sempre una luce che può essere la nostra salvezza. E questi ragazzi ne sono la dimostrazione". - Foto di Carlo Vaj >