Giro d'Italia Handbike 2018, quarta tappa a Roccaraso: le foto Una straordinaria Francesca Porcellato continua a dominare le strade del Giro d'Italia Handbike 2018. Nella quarta tappa di Roccaraso - un circuito veloce che presentava una leggera pendenza nel km finale -, la campionessa paralimpica si è presa la scena chiudendo i dieci giri previsti (3,5 km a giro) alla media di 31,12 km/h, confermandosi così in maglia rosa. Tra gli uomini, invece, a festeggiare è stato Alberto Glisoni (categoria open), che ha vinto in volata davanti a Giagnoni, Kruezi e Chagas (confermatosi in maglia bianca). Ottimo risultato anche per Stefano Villa, che nella categoria H3 si è preso la maglia rosa strappandola dalle spalle di Alex Landoni. La quinta tappa è in programma il prossimo 23 settembre a Castagneto Carducci (Livorno). >