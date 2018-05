Facebook

Giro d'Italia, Dennis vince la cronometro. Yates resta in rosa Rohan Dennis ha vinto la cronometro valida per la 16.a tappa del Giro d'Italia, 34,2 km da Trento a Rovereto. L'australiano della Bmc ha completato il percorso in 40'00", precedendo di 14" il tedesco Tony Martin e di 22" Tom Dumoulin, che è riuscito a rosicchiare un minuto e 15 secondi alla maglia rosa Simon Yates (22esimo), che si è difeso al meglio. Il britannico ora nella classifica generale ha 56" di vantaggio su Dumoulin. Bravo Pozzovivo (33esimo), ora terzo. >