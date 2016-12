Facebook

Giro d'Italia, Chaves vince la 14.a tappa delle Dolomiti Esteban Chaves vince la 14a tappa del Giro d'Italia, la frazione dolomitica di 210 chilometri da Alpago a Corvara. Il classe '90 originario di Bogotà del team Orica GreenEdge precede in volata l'olandese Steven Kruijswijk, che diventa il nuovo maglia rosa strappando il primato a Amador, in crisi fin dalle prime salite. Brutta giornata anche per Alejandro Valverde che arriva con 3 minuti di ritardo mentre Nibali (secondo in classifica) limita i danni chiudendo a 37" da Chaves. >